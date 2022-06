Felipe Azevedo marca e alcança artilharia do América-MG na temporada Atacante foi o responsável pelo gol da vitória americana diante do Cuiabá, no Independência

Nesse sábado, com gols de Alê e Felipe Azevedo, o América-MG venceu o Cuiabá, pelo placar de 2 a 1, no Estádio Independência, em Belo Horizonte. Com o resultado, o Coelho comemora, pelo menos momentaneamente, uma vaga no G-4 do Brasileirão.





Peça importante no elenco alviverde desde que chegou, na temporada 2019, o atacante Felipe Azevedo, inclusive, chegou ao seu quarto gol no ano. O jogador divide o posto de artilheiro do Coelho com o também atacante Pedrinho e o zagueiro Iago Maidana.

Quando o assunto é bola na rede, Azevedo vive seu melhor ano com a camisa do América-MG. Em junho, o atacante já igualou o número de gols de 2019, e está perto de alcançar as seis bolas na rede anotadas em 2020 e 2021.

Fazendo boa campanha e sonhando com nova competição continental, para melhorar os números o América aposta no “fator casa” e, na próxima rodada, recebe o Ceará, na quarta-feira, 08 de junho.

