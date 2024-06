Felipe Araújo presta homenagem ao irmão, Cristiano Araújo, que morreu em trágico acidente há 9 anos

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 25/06/2024 - 9:19 Para compartilhar:

Felipe Araújo, de 28 anos, utilizou suas redes sociais, nesta terça-feira, 25, para homenagear o irmão, Cristiano Araújo, que morreu em trágico acidente em 2015.

Na época, o artista estava voltando de um show para casa, quando sofreu um acidente, em Itumbiara, Goiás. O sertanejo e sua namorada, Allana Moraes, de 19 anos, morreram.

No feed do Instagram, ele publicou uma foto de Cristiano com Allana e a seguinte legenda: “9 anos de saudades”. Nos comentários, Felipe recebeu mensagens de apoio, como “Eu admiro a sua força em seguir em frente”, “Você é mais forte do que imagina”, entre outros.

Confira a publicação abaixo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Felipe Araújo (@felipearaujocantor)