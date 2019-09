Felipe Araujo grava novo DVD em Brasília

Bem posicionado em todos os rankings da música brasileira, Felipe Araújo parte nesta terça-feira para a gravação de seu novo DVD, batizado como ‘Felipe Araújo Na Praia’, a partir de um grande show a ser realizado no renomado festival ‘Na Praia’ em Brasília. O nome vem do evento do Distrito Federal que se destaca entre os mais sustentáveis do mundo, com foco em reaproveitamento de água, neutralização de gás carbônico e coleta de lixo, entre outros pormenores que hoje em dia são de relevância absoluta para o futuro do planeta e de nossos descendentes.

Foi depois de participar duas vezes do evento que Felipe resolveu fazer do ‘Na Praia’ o palco do novo trabalho, certo de que a energia da plateia entra em total sintonia com os propósitos daquele cenário e de suas causas. Felipe aproveita a estrutura lá disponível, com bônus extra: o Lago Paranoá como cartão postal do espetáculo. A gravação acontece com a luz das 15h e a entrada da noite, já que o terninho é previsto para as 20h. Tudo com as bênçãos do Planalto Central do Brasil e para um pétit comitê de 200 pessoas.