Felipe Araújo grava DVD inédito ‘Carta Aberta’ com homenagens emocionantes e participações especiais

19/09/2024 - 12:35

Na noite desta quarta-feira, 18, Felipe Araújo realizou a gravação do tão aguardado DVD “Carta Aberta”, em um espetáculo emocionante no Tokio Marine, em São Paulo. Com participações especiais de grandes nomes da música, como Mato Grosso e Mathias, Gustavo Mioto, Humberto e Ronaldo, Luan Pereira, Nattan e Matheus Fernandes, além da presença inspiradora do evangelista Deive Leonardo, que emocionou a todos, o cantor definiu o projeto como “o maior de sua carreira”.

“Carta Aberta” traz a supervisão da Eshow, sob comando de Emmanoel Camargo. Na plateia, seus pais Neusania e João Reis, o irmão João, o filho Miguel e a mãe dele Carol Marchezi, avós, tios e a namorada Lara Prado. Amigos famosos também marcaram presença, como Ana Castela, Mariano e Jakelyne Oliveira , Flávia Viana e Marcelo Zangrandi, o jornalista Renato Cunha, as duplas Gabi e Rapha e Anderson e Matheus e Hugo Alvarez. Esse último, por sinal, empresariado pelo cantor, agitou a galera com show na abertura do evento.

O projeto é uma homenagem a figuras essenciais na vida do artista, incluindo seus fãs, sua família, seu irmão Cristiano Araújo (falecido em 2015) e a Deus.

A apresentação foi marcada por momentos de grande emoção, como a homenagem a sua avó de 95 anos, uma das pessoas mais importantes para Felipe. O cantor dedicou também um tributo especial ao irmão Cristiano Araújo. Outro ponto alto da noite foi a música em celebração a Deus, com participação do evangelista Deive Leonardo, reafirmando a fé do artista e sua gratidão pelos momentos vividos.

O título “Carta Aberta” reflete a intenção de Felipe Araújo de abrir seu coração e compartilhar, sem reservas, suas mais profundas emoções e agradecimentos com o público. Cada canção do DVD parece ser uma mensagem direta e sincera, como se estivesse escrevendo uma carta para aqueles que mais marcaram sua vida.

No repertório: “Vai entrar pra História”, “Amanhã não sei”, “Lembrei de Rezar” (com Mato Grosso e Mathias), “Chorei no Porta Malas”, “Nunca Te Vi” (com Gustavo Mioto), “Deus coloca o chão” (com Deive Leonardo), “Água de corpo”, “Batom até na orelha” (com Humberto e Ronaldo), “Safadinhos”, “Fila de bobo”, “Body Splash” (com Luan Pereira), “Casa de Vó”, com a presença da avó Maria e sua mãe Neusania, “Diário”, “Você vai ficar em Mim”, uma composição de Cristiano Araujo e sua homenagem ao irmão, “Se eu soubesse” (com Matheus Fernandes), “Vontade Matada”, “Solteira Falsa” e “Copo Americano” (com Nattan).

Com concepção de Luiz Henrique Neto, o DVD tem direção de Julio Loureiro, com produção musical de Blener Maycom e cenário grandioso assinado por Zé Carratu. O figurino, cuidadosamente preparado por Eduardo Amarante, também ajudou a dar o tom intimista e autêntico ao projeto.

Com “Carta Aberta”, Felipe Araújo não apenas reafirma sua posição como um dos principais nomes da música sertaneja atual, mas também mostra seu lado mais pessoal, trazendo à tona seus sentimentos e homenageando aqueles que moldaram sua trajetória.