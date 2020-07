Felipe Andreoli presta homenagem para Marco Luque: “Irmão de outra mãe”

Para celebrar o ‘Dia do Amigo’, comemorado nesta segunda-feira (20), Felipe Andreoli homenageou o amigo, Marco Luque. O apresentador do Globo Esporte brincou com o humorista, falando sobre a semelhança que eles tem em comum.

Em post publicado no Instagram, Andreoli escreveu: “Vi que hoje é dia do amigo. Não ligo muito pra essas datas criadas, mas hoje me deu a oportunidade de homenagear um amigo que faz jus ao termo, irmão de outra mãe. As pessoas confundiam e confundem a gente direto. Nós entendemos. Somos parecidos mesmo. Mas não só na fisionomia, no jeito, ou no físico. Somos parecidos de alma”.

Felipe ainda falou sobre a parceria de anos que tem com Marco. “Conectados de verdade, pra sempre. Sem demogagia. Só a gente sabe, eu sei como nesses 12 anos que nos conhecemos essa relação foi se aprofundando até passar de amigos, pra irmão. É assim que a gente se considera. Pacas. Te amo, meu irmão Marco Luque. Conta comigo pra vida porque sei que posso contar com você. Que todo mundo possa ter um amigo assim na vida. É bom demais”, finalizou o apresentador.

