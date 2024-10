Felipe Andreoli explica saída da Globo após 10 anos: ‘Foram meses amadurecendo essa decisão’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 31/10/2024 - 14:20 Para compartilhar:

O jornalista Felipe Andreoli, reconhecido pelo seu papel como apresentador esportivo da Globo, anunciou nesta quarta-feira sua saída da rede de televisão. O comunicado foi feito por meio de um vídeo publicado em suas redes sociais. Na postagem, Andreoli explica o motivo pelo qual tomou a decisão de deixar seu cargo na empresa, onde trabalha há dez anos.

Mostrando o seu crachá, o apresentador afirma que foi feliz durante o tempo na firma. “Já sabe, né? Viu o cracházinho aí na sua tela, significa ou que tá chegando ou que tá saindo. No meu caso, eu estou saindo mesmo”, começa.

Filho de um também jornalista esportivo, o ex-apresentador da Globo e da Band Luiz Andreoli, Felipe conta que trabalhar no mesmo local do pai era um projeto antigo. “Meu sonho de criança era apresentar o Esporte Espetacular e o Globo Esporte e eu tive a oportunidade incrível de apresentar esses dois programas”, relembra.

No entanto, após chegar no que chamou de “topo da sua jornada”, percebeu que tinha outros objetivos: o de passar mais tempo com a própria família. “Os sonhos também são pessoais, eles não são apenas profissionais”. Casado desde 2021 com a apresentadora Rafa Brites e pai de dois filhos, Andreoli afirma que quer se dedicar mais a eles.

“Eu sonho em estar mais presente na vida dos meus filhos, não faltar em nenhum evento na escola, ter feriados livres com eles. Eu quero estar perto desses meninos, isso é muito importante para mim também”, explica.

O apresentador, porém, também afirma que não vai parar de trabalhar. Agora, a intenção dele é construir projetos em novos formatos, com suas próprias ideias: “É isso que eu quero fazer. E para você, que está aí do outro lado e gosta do meu trabalho, gosta de mim, fique atento, porque em breve eu vou começar a escrever essa página que por enquanto está em branco, mas eu quero muito ter sua companhia”.

Para Andreoli, o período passado na Globo foi o que mais o fez amadurecer como pessoa e como profissional, e promete guardar com carinho os anos trabalhados na televisão. “Esse crachazinho vai ficar para sempre no meu coração, na minha história”, encerra.

Na legenda da publicação, o jornalista ainda agradece pessoas que foram importantes no seu início de carreira. Entre elas, Fátima Bernardes, Boninho, Maurício Arruda, Raul Costa Jr., Roberto Marinho Neto e, por fim, Ana Maria Braga, apresentadora do programa no qual Andreoli fazia aparições.

Nos comentários, outros jornalistas demonstraram apoio à decisão do colega. “Um ato de coragem desse coração enorme que você tem. Minhas segundas-feiras estarão menos animadas sem a sua resenha e os assaltos a minha mesa de café da manhã”, escreveu Ana Maria Braga, que está à frente do Mais Você.

“Sou sua maior fã. Ansiosa por essa nova fase. Parabéns pela coragem de sonhar! Te amo!” disse a esposa de Andreoli, Rafa Brites. Ela ainda comentou em nome dos filhos, chamando o apresentador de “melhor pai do mundo”.

Também membro do jornalismo esportivo da Globo, Renato Cury deixou sua mensagem: “Parabéns pela jornada, mano! Foi um prazer trabalhar contigo! Boa sorte nos novos passos dessa tua linda trajetória”.

Apresentador do Globo Esporte desde 2019, Felipe Andreoli terá sua última participação transmitida nesta quinta-feira, 31, a partir das 13h. O novo comandante do programa ainda não foi anunciado oficialmente.