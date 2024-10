Felipe Andreoli confirma saída da Globo após 10 anos

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/10/2024 - 16:14 Para compartilhar:

Felipe Andreoli, importante nome do jornalismo esportivo, confirmou sua saída da Rede Globo após quase 10 anos. Segundo o jornal Folha de São Paulo, Andreoli deixou a emissora para passar mais tempo com os filhos pequenos, Rocco e Leon, do seu casamento com a apresentadora Rafa Brites. Ele tem planos para conduzir projetos solos e já tem a agenda fechada até o final do ano.

O jornalista vai permanecer no comando do Globo Esporte até o final de outubro, que ainda não tem um substituto. Ele ainda teria recusado mudar para a área de entretenimento após um questionamento da TV Globo por “não ser uma área que o agradasse”, afirma Gabriel Vaquer, jornalista da F. de São Paulo.

Andreoli já passou pela Record TV e Bandeirantes, onde integrou a equipe do”CQC”. Além do Globo Esporte, na emissora também apresentou o “Esporte Espetacular” com Fernanda Gentil em 2017.

