Felipe Anderson treina e Palmeiras enfrenta Guarani para selar paz com a torcida

O Palmeiras realizou neste sábado, na Academia de Futebol, mais uma sessão de treinos em preparação para o confronto contra o Guarani, marcado para domingo, às 18h30, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. O jogo será válido pela 6ª rodada do Campeonato Paulista e representa uma oportunidade para o time de Abel Ferreira se reaproximar de sua torcida, que demonstrou insatisfação após os últimos tropeços em casa – a derrota para o Novorizontino (2 a 1) e o empate sem gols com o Red Bull Bragantino.

A pressão sobre o clube não se limita aos resultados em campo. O diretor de futebol Anderson Barros tem sido criticado pela lentidão nas contratações, especialmente em um cenário em que rivais como Santos, São Paulo e Flamengo anunciaram nomes de peso, como Neymar, Oscar e Danilo, respectivamente. A presidente Leila Pereira também enfrenta cobranças após prometer uma postura agressiva no mercado antes do início da temporada.

No treino deste sábado, após ativação muscular no centro de excelência, os jogadores foram ao gramado para atividades que incluíram duelos individuais, construções de jogadas e contra-ataques. Houve também um recreativo descontraído e, por fim, trabalho de finalizações.

Desfalque no meio de semana por dores no púbis, o meio-campista Felipe Anderson participou de parte do treinamento. Já Bruno Rodrigues e Paulinho seguiram um cronograma específico na parte interna com o Núcleo de Saúde e Performance.

Vice-líder do Grupo D com oito pontos, decorrentes de duas vitórias, dois empates e uma derrota, o Palmeiras busca manter uma invencibilidade de quatro partidas contra o Guarani no Paulistão e sete jogos invictos na cidade de Campinas.

Para a partida, Abel Ferreira deve continuar com o rodízio na equipe. Sendo assim, tudo indica que a escalação do Palmeiras será formada por: Marcelo Lomba; Mayke, Gustavo Gómez, Benedetti e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Allan Elias e Raphael Veiga; Rômulo, Flaco López e Facundo Torres.