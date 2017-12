Felipe Anderson marca, Lazio goleia Crotone e se aproxima dos líderes no Italiano

A Lazio não teve maiores dificuldades para derrotar o Crotone neste sábado, no Estádio Olímpico de Roma, e se aproximar dos líderes do Campeonato Italiano. Com um ótimo desempenho no segundo tempo, os donos da casa arrancaram para golear por 4 a 0, com direito a gol do brasileiro Felipe Anderson.

O resultado levou a Lazio a 38 pontos, na quinta colocação, dois atrás da rival Roma, que hoje estaria na Liga dos Campeões, e a seis do líder Napoli. Por outro lado, o Crotone soma apenas 15 pontos, na 16.ª posição, e pode encerrar a rodada na zona de rebaixamento.

Apesar do resultado, o Crotone se fechou no primeiro tempo e conseguiu segurar o ataque da Lazio, que só foi efetivo na etapa final. Aos 10 minutos, Immobile recebeu enfiada pela esquerda, ganhou do zagueiro e deixou para o belga Jordan Lukaku abrir o placar.

O gol abriu o espaço que a Lazio precisava para arrancar. Aos 32, Lulic cruzou da esquerda na cabeça de Immobile, que ampliou. Já aos 40, Felipe Anderson fez ótima jogada pela direita e tocou para Lulic, que dominou e marcou o terceiro.

Depois de ser o garçom, Felipe Anderson marcou o seu aos 43 minutos. Desta vez, foi Parolo que recebeu pela direita e conseguiu o toque para o meio da área, onde o ex-jogador do Santos apareceu para selar o resultado.

Na terça-feira, a Lazio volta as atenções para a Copa da Itália, pela qual recebe a Fiorentina pelas quartas de final. Já o Crotone só volta a campo na sexta-feira, quando encara o Napoli em casa, pelo Italiano.