Felipe Anderson marca, iguala recorde de 28 anos e Lazio se despede com empate do Campeonato Italiano Meia brasileiro disputa todas as 48 partidas da temporada e repete feito que não acontecia desde 1993/94

Com um gol e uma assistência do meia Felipe Anderson, a Lazio se despediu hoje do Campeonato Italiano empatando com o Verona, no Estádio Olímpico de Roma, por 3 a 3. Com o ponto conquistado a Lazio encerrou sua participação na Série A na quinta posição na tabela de classificação, com 64 pontos.





Além de marcar, o brasileiro comemorou também o fato de ter encerrado a temporada tendo participado de todos os 48 jogos do clube, igualando um feito que não acontecia com um jogador de linha desde a época 1993/94, quando o holandês Aron Winter jogou as 40 partidas da equipe romana na ocasião.

– É motivo de muito orgulho e satisfação marcar mais um gol e, principalmente, poder completar a temporada tendo disputado todos os 48 jogos da nossa equipe. Agradeço ao Sarri, aos meus companheiros e a todos que fazem parte do staff, pois sem a ajuda deles nos trabalhos diários e na preparação nada disso seria possível. Dei o meu melhor durante essa época, agora é aproveitar as férias para descansar e voltar com tudo. Tivemos uma boa participação no Campeonato Italiano, asseguramos uma das vagas na Liga Europa, mas vamos trabalhar para tentar brigar por coisas ainda maiores na próxima época – disse Felipe Anderson.

Felipe Anderson encerrou a temporada como um dos grandes destaques da Lazio. O brasileiro marcou sete gols e deu oito assistências nos 48 jogos em que vestiu a camisa do clube romano na época.

