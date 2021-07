Felipe Anderson flerta com retorno ao futebol italiano Meio-campista do West Ham espera ser negociado com a Lazio após sua saída da equipe de Roma em 2018. Clubes buscam acordo na questão financeira

O meia Felipe Anderson deseja voltar a jogar na Lazio. O clube italiano está em conversas com o West Ham para repatriar o brasileiro para a próxima temporada, segundo o jornalista Nicolo Schira. No entanto, as partes ainda não entraram em um acordo financeiro.

Lotito, presidente da Lazio, oferece cerca de sete milhões de euros (R$ 41,7 milhões) pela contratação do jogador. Porém, o time da Premier League busca fechar o negócio por 10 milhões de euros (R$ 59,5 milhões). As informações indicam que o atleta assinaria vínculo até 2025.

A chegada de David Moyes no comando dos Hammers coincidiu com um período marcado por lesões sofridas pelo brasileiro. Com isso, o atleta foi pouco aproveitado pelo inglês em 2020 e na última janela de transferências foi negociado com o Porto por empréstimo.

Em Portugal, Felipe Anderson não obteve o sucesso esperado e pouco foi visto em campo pelos torcedores. O meia participou apenas de 10 partidas em toda a temporada. Por conta disso, o atleta busca retornar para a Lazio, por onde atuou durante cinco anos.

