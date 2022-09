Felipão x Palmeiras: Quem leva vantagem em confrontos mata-matas?

Natália Ferreira 06/09/2022 - 6:00 Compartilhe

Nesta terça-feira (06), Palmeiras e Athletico-PR entram em campo para disputar o jogo de volta da semifinal da Libertadores. O duelo acontece no Allianz Parque, casa do Verdão, às 21h30 (de Brasília), e terá transmissão do SBT.







Em vantagem após vencer o primeiro jogo por 1 a 0, o Furacão vai tentar desbancar o atual bicampeão do torneio. Para chegar à final, o Athletico-PR vai contar com o retrospecto positivo de Luiz Felipe Scolari, o Felipão. Ídolo do Palmeiras e um dos treinadores mais vencedores do Alviverde, Scolari não estará em campo, uma vez que foi expulso no jogo de ida, mas o comandante deve auxiliar seus jogadores diretamente das tribunas do Allianz Parque.

Apesar das glórias memoráveis que viveu nos tempos de Palmeiras, Felipão tem sido um adversário indigesto para o Verdão. Ao longo da história, o Alviverde topou com Scolari cinco vezes em mata-matas. O treinador acabou levando a melhor em três ocasiões, todas enquanto comandava o Grêmio.

Relembre os mata-matas entre Palmeiras e Scolari

Palmeiras x Grêmio – Copa do Brasil de 1995

Naquele ano, o Verdão encontrou com Scolari pela primeira vez em mata-matas. Na ocasião, o Palmeiras enfrentou o Grêmio pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

No duelo de ida, o Palmeiras abriu o placar com um gol de Rivaldo. O resultado positivo não durou: o Imortal logo buscou o empate, durante uma cobrança de pênalti convertida por Dinho.

No jogo de volta, realizado no antigo Palestra Itália, o Tricolor Gaúcho abriu 2 a 0, com gols de Goiano e Paulo Nunes. O empate não tardou a vir. O Verdão anotou dois gols com Lozano e Rivaldo.

A reação do Palmeiras, contudo, não serviu para o clube. O empate em 2 a 2 acabou classificando o Imortal para as quartas de final pelo critério de gols marcados fora de casa.

Palmeiras x Grêmio – Libertadores de 1995

Além da Copa do Brasil de 1995, as equipes também se encontraram na Libertadores do mesmo ano. O Verdão e o Imortal se enfrentaram ainda na fase de grupos da competição, com uma vitória do Alviverde e um empate por 0 a 0.

Depois dos confrontos na fase de grupos, Palmeiras e Grêmio voltaram a se enfrentar, desta vez pelas quartas de final da Libertadores. Felipão não tomou conhecimento do Verdão e sua equipe atropelou ainda no primeiro jogo: 5 a 0, com gols anotados por Arce, Arílson e hat-trick de Jardel.

No jogo de volta, no Palestra Itália, o Grêmio abriu o placar com gol de Jardel. Apesar da vantagem por 6 a 0 no agregado, o Imortal foi dominado pelo Verdão, que chegou a marcar cinco gols no duelo.

Assim como na Copa do Brasil daquele ano, a reação do Palmeiras não adiantou. Felipão e companhia se classificaram na Libertadores e deixaram os torcedores do Alviverde frustrados mais uma vez.

Palmeiras x Grêmio – Copa do Brasil de 1996

Um ano após ser eliminado na Copa do Brasil para o Grêmio, o Palmeiras finalmente alcançou sua ‘vingança’ contra Felipão e o Imortal. A classificação aconteceu justamente na competição em que havia sido eliminado por Scolari pela primeira vez.

No confronto de 1996, o Palmeiras encontrou o Grêmio pelas semifinais do torneio. No jogo de ida, o Verdão lotou o Palestra Itália e venceu por 3 a 1, com gols de Rivaldo, Djalminha e Müller, enquanto Paulo Nunes descontou para os gaúchos.

No duelo de volta, o Palmeiras saiu na frente com gol do lateral Cláudio, mas o Grêmio reagiu e virou a partida com gols de Jardel e Zé Alcino. No último lance do jogo, Jardel anotou o terceiro para o Tricolor Gaúcho, levando o jogo para os pênaltis. O tento, contudo, foi anulado por impedimento e o Verdão se classificou para a final da competição.

Palmeiras x Grêmio – Campeonato Brasileiro de 1996

Assim como em 1995, Palmeiras e Grêmio também se enfrentaram duas vezes em confrontos mata-matas, mas desta vez em 1996. As equipes voltaram a se encontrar nas quartas de final do Campeonato Brasileiro daquele ano.

Jogando no antigo Estádio Olímpico, o Verdão foi dominado pelo Tricolor Gaúcho. Apesar de ter saído na frente do placar com gol de Luizão, o Palmeiras acabou sendo derrotado por 3 a 1. Emerson, Zé Afonso e Goiano viraram o placar para o Imortal.

No jogo de volta, realizado no Morumbi, o Palmeiras venceu por 1 a 0, com gol de Elivélton. O resultado, mais uma vez, não serviu para o Verdão, que foi eliminado pelo critério de placar agregado.

Palmeiras x Cruzeiro – Libertadores de 2001

Na Libertadores de 2001, Felipão voltou a reencontrar o Palmeiras. Desta vez, o treinador já não comandava mais o Grêmio, mas sim o Cruzeiro. Nas quartas de final da competição, em dois grandes jogos, Scolari acabou sendo derrotado pelo Alviverde.

Na partida de ida, Palmeiras e Cruzeiro ficaram empatados em 3 a 3. Lopes ‘Tigrão’ anotou um hat-trick para o Verdão, enquanto Jorge Wagner, Geovanni e Oséas descontaram para a Raposa.

No jogo de volta, as equipes voltaram a empatar. Desta vez, em 2 a 2, com gols de Cris e Alessandro para os mineiros, e Alexandre e Arce para o Verdão.

Com dois jogos empatados, o duelo acabou indo para os pênaltis. Com uma atuação de gala, o goleiro Marcos classificou o Alviverde para as semifinais após pegar quatro penalidades do Cruzeiro.

Palmeiras recebe o Athletico-PR

Agora no Athletico-PR, Felipão reencontra novamente o Palmeiras em uma eliminatória de Libertadores. Depois de vencer o primeiro duelo por 1 a 0, Luiz Felipe Scolari vai em busca da história novamente: eliminar o Verdão diante de seus torcedores.