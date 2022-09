Felipão vai disputar a quarta final de Libertadores, pelo terceiro time

admin3 07/09/2022 - 0:45 Compartilhe

Dia 29 de outubro, em Guayaquil, Luiz Felipe Scolari vai disputar pela quarta vez a final da Copa Libertadores. E com o terceiro time. Aos 73 anos, Felipão ostenta conquistas por Grêmio (1996) e Palmeiras (1999), além de um vice-campeonato em 2000, também pelo alviverde paulista.







Felipão não esteve no banco de reservas no empate desta terça-feira, no Allianz Parque, pois teve de cumprir suspensão pela expulsão no primeiro duelo, na Arena da Baixada, em Curitiba, no duelo de ida, vencida pelos paranaenses por 1 a 0.

Ao contrário das outras vezes, quando também foi campeão, Felipão assumiu o Athletico-PR com a Libertadores em andamento. Era a quarta rodada da primeira fase, a equipe estava na lanterna do grupo e precisou vencer os dois jogos restantes para permanecer na disputa.

De olho no confronto desta quarta-feira entre Flamengo e Vélez Sarsfield, que vai apontar o adversário na final, Felipão vai tentar garantir o primeiro título sul-americano para a equipe de Curitiba, vice-campeã em 2005, quando perdeu para o São Paulo.