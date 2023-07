Felipão tenta vencer com Atlético-MG, enquanto Flamengo planeja vice-liderança do Brasileirão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/07/2023 - 6:30 Compartilhe

Rivais que já protagonizaram grandes jogos ao longo da história, Atlético-MG e Flamengo medem forças neste sábado, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Enquanto o time mineiro ainda não venceu sob o comando de Luiz Felipe Scolari, o time carioca pretende buscar a vice-liderança. O palco deste clássico nacional vai acontecer, em Belo Horizonte, a partir das 21 horas, na Arena Independência, bem acanhada em relação ao Mineirão – que vai receber um show do cantor Thiaguinho.

Desde a sua chegada ao Atlético-MG, Felipão não logrou êxito. Em sete jogos, foram quatro empates e três derrotas. O time não vence há oito jogos, o que gera um clima tenso e de pressão no clube, ainda mais com a proximidade do primeiro jogo, no meio da próxima semana, das oitavas de finais da Libertadores, contra o Palmeiras. No Brasileiro, o time aparece na parte de baixo da tabela, em 13º lugar, com 21 pontos, e vem de derrota para o Grêmio, por 1 a 0, em Porto Alegre.

Antes do treino de sexta-feira houve uma estranha manifestação de apoio da maior torcida organizada do clube, a Galoucura. Uma imagem patética na frente do portão principal da Cidade do Galo, em Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte (MG). O presidente da organizada, Josimar Júnior, fez um rápido discurso de apoio ao time diante de olhares inconformados dos jogadores.

Felipão não tem nenhum jogador suspenso e ainda contará com retornos importantes. Depois de cumprirem suspensão, o zagueiro Jemerson, o lateral Guilherme Arana e o meia Eduardo Vargas voltam ao time. Dentre eles, somente os dois primeiros são considerados titulares.

Outra novidade é a volta do meia Zaracho, liberado pelo departamento médico. Ele disputará vaga com Otávio no meio de campo, que comentou sobre a má fase do time: “Nós (jogadores) somos os principais responsáveis por tudo que vem acontecendo em termos de resultado. Felipão chegou confiando muito no grupo. Não é à toa que ele largou o projeto que tinha antes para estar aqui conosco. A gente sabe que para ter confiança de todos, temos que conquistar vitórias”, disse o meia.

O Flamengo segue em alta. Se por um lado o time de Jorge Sampaoli deixou a classificação para a final da Copa do Brasil bem encaminhada com uma vitória convincente por 2 a 0 sobre o Grêmio, fora de casa, no Brasileiro o time ainda tem sofrido pequenas oscilações. Na última rodada, por exemplo, ficou no empate por 1 a 1 com o lanterna América-MG, e saiu do Maracanã sob vaias.

Mas o time não perde há oito jogos. Além disso, Sampaoli contará com retornos e não terá desfalques por disciplina. Suspensos no último jogo, o meia Luiz Araújo e o volante Thiago Maia voltam a ser opções. Maia já atuou contra o Grêmio e deve formar a linha de volantes ao lado de Gerson, que suspenso, deu vaga para Victor Hugo, mas retorna. No mais, o técnico argentino não deve fazer mudanças no time que venceu, mesmo porque só voltará a campo na próxima quinta-feira, dia 3, pela Libertadores, quando vai receber no Maracanã o Olímpia-PAR.

“A gente não escolhe campeonato nenhum. Sempre respeitamos todas as equipes. Sempre vamos dar a vida em todos os jogos. O Brasileirão é muito difícil. Estamos em terceiro, estamos brigando e esperando as equipes acima darem uma escorregada para a gente poder aproveitar”, afirmou Thiago Maia.

Entretanto, o zagueiro Rodrigo Caio virou desfalque de última hora, após contrair uma virose e sequer viajou para a capital mineira. O zagueiro David Luiz e o lateral Ayrton Lucas seguem no departamento médico, junto com o volante Erick Pulgar.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias