Felipão não é mais treinador do Grêmio Técnico e comissão técnica deixam o clube após 21 partidas

O treinador Luiz Felipe Scolari e sua comissão técnica deixaram o comando do Grêmio nesta madrugada. O anúncio foi feito por meio de uma nota oficial no site do clube, o Imortal informou que a saída foi uma decisão em “comum acordo” após reunião em São Paulo na noite deste domingo.

Deixam o tricolor gaúcho: o treinador Felipão, os auxiliares Carlos Pracidelli e Paulo Turra e o preparador físico Anselmo Sbragia. O auxiliar Thiago Gomes será o treinador da equipe na partida da próxima quarta-feira, dia 13 de outubro, contra o Fortaleza.

Essa foi a quarta passagem de Scolari pelo clube. Em 21 partidas comandando a equipe do Grêmio, ele conquistou nove vitórias, três empates e nove derrotas, com 47,6% de aproveitamento.

Abaixo, confira a nota oficial do clube publicada no site:

“O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense informa que, após reunião esta noite, chegou a um comum acordo com o técnico Luiz Felipe Scolari para o encerramento do vínculo. Felipão deixa o Grêmio com os auxiliares Carlos Pracidelli e Paulo Turra e o preparador físico Anselmo Sbragia.

Nesta quarta passagem pelo Tricolor, o técnico bicampeão da América tornou-se o segundo treinador com mais jogos à frente do Grêmio, completando 385 jogos na casamata. No último mês, perpetuou-se na história gremista ao marcar seu nome na Calçada da Fama.

O Clube agradece o comprometimento e respeito do técnico e sua equipe com a instituição durante o período de trabalho. Ao mesmo tempo, Luiz Felipe deixa registrado o seu agradecimento ao Grêmio: “E continuarei sendo gremista, como sempre fui e sempre serei”.

