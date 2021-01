Felipão não crava permanência no Cruzeiro: ‘vamos terminar o campeonato e depois a gente conversa com o presidente’

O técnico do Cruzeiro , Luiz Felipe Scolari, estava irritado antes do jogo contra o Operário-PR, pela situação do time na Série B e pelos acontecimentos internos no clube mineiro. E, mesmo com a vitória que livrou a Raposa de qualquer chance de queda para a Série C, o treinador não demonstrou bom humor.

Com esse ambiente nebuloso no time celeste, Felipão não “cravou” sua permanência no Cruzeiro. Confira no vídeo acima o que o técnico cruzeirense falou.

CONFIRA COMO ESTÁ A CLASSIFICAÇÃO NA RETA FINAL DA SÉRIE B

E MAIS:

Felipão não dá indícios se seguirá ou não no Cruzeiro-(Bruno Haddad/Cruzeiro)

E MAIS:

E MAIS:

Veja também