Felipão festeja 6ª semi de Libertadores: ‘Vitória mais emblemática da carreira’

Emocionado, Luiz Felipe Scolari festejou a classificação para a sua sexta semifinal de Copa Libertadores. O treinador revelou, em entrevista coletiva, após a sensacional vitória sobre o Estudiantes, em La Plata, nesta quinta-feira, que 2022 deverá ser o último de sua carreira de técnico, mas antes quer levar o Athletico-PR a conquistar ‘alguns troféus’.

“Foi a vitória mais emblemática da minha carreira. Esta é uma vitória que faz o grupo crescer. É muito difícil vencer o Estudiantes aqui”, disse o experiente treinador. “A torcida pode confiar muito neste grupo. O Athletico, mais uma vez, deu um passo para ser um grande clube.”

Felipão admitiu que torceu pela classificação do Palmeiras e previu dois grandes jogos na semifinal. “Seja o que Deus quiser. Tenho identificação com o Palmeiras, onde trabalhei por três vezes e fui muito bem tratado. Mas temos três jogos para atingirmos o nosso objetivo”, afirmou o comandante, que completará em novembro 74 anos.

Felipão disse que o Athletico-PR não fez uma boa partida, mas mostrou que é competitivo. Ele também revelou que deverá encerrar a carreira no fim do ano. “A diretoria tem um plano para mim, talvez na direção do futebol do clube. Minha família também quer que eu fique mais em casa. Deveremos colocar alguém da nossa comissão técnica no comando do time.”

Com títulos da Libertadores por Grêmio e Palmeiras, Felipão vai disputar a sexta semifinal de Copa Libertadores pelo Athletico-PR, que não alcançava esta fase da principal competição sul-americana desde 2005, quando terminou com o vice-campeonato.