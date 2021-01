Felipão fala em reforços para 2021, porém, sem ‘cravar’ a permanência no comando do Cruzeiro O treinador comentou a situação dele no clube e ainda sobre um possível planejamento para o novo ciclo da Raposa, este ano

A coletiva de Felipão após a suada vitória do Cruzeiro sobre o Sampaio Corrêa, 1 a 0, gol de Pottker(veja o lance no vídeo abaixo). teve análise do treinador e um questionamento óbvio: ele ficará para o ano de 2021?

O treinador tem contrato com o Cruzeiro até o final de 2022, mas ainda há uma indefinição sobre o seu futuro na Raposa. O comandante da equipe mineira comentou que espera fazer o primeiro contato com o novo diretor de futebol, André Mazzuco, apresentado esta semana, para definir várias situações da temporada, ou até mesmo sua continuidade.

-Bem, primeiro tenho que encontrar com o Mazzuco, sentar e definir algumas situações, principalmente que estou vivendo no Cruzeiro. Que o Cruzeiro vive atualmente, situações que ele como diretor de futebol, então, terá que dar uma segurança muito maior e uma série de perguntas que a gente vai fazer a ele- disse Felipão.

O time celeste está com dois meses e meio de atrasos salariais, além do pagamento do 13º salário dos jogadores, algo que sempre desagradou o treinador.

Reforços para a temporada 2021

Com chances remotas de acesso, o Cruzeiro trabalha com o planejamento para este ano, seguindo na Série B. E, mesmo com a incógnita da sua continuidade, Felipão falou sobre o que espera de reforços para o elenco celeste.

-Vamos colocar uma série de nomes para contratações, três, quatro cinco nomes para contratações para o ano que vem, como vamos fazer uma pré-temporada.. E ouvir dele o que ele tem para dizer. Depois, vamos aos poucos, adaptando, conversando, até o fim do campeonato para ver o que vai acontecer-disse Scolari, que disse que a Raposa está entre 95% a 98% fora do risco de queda para a Série C.

– Acredito que livre totalmente não, porque ainda temos cinco rodadas, mas, possivelmente, com os três pontos, a gente tenha ficado aí 95%, 98% tranquilo pra seguirmos na Série B. A preparação pra temporada vamos fazer à medida que tivermos a tranquilidade necessária pra jogarmos os jogos seguintes. A montagem da equipe temos que fazer diferentemente do que fizemos nos últimos dois jogos, pela situação do Pottker e do Giovanni. Temos bons jogadores, jogadores que poderão suprir as necessidades. Vamos jogar com o Oeste pra ver se a gente consegue uma sequência de vitórias que nos dê mais tranquilidade, para analisarmos totalmente nosso grupo e vermos o que podemos fazer para próxima temporada- concluiu.

O Cruzeiro volta a campo na próxima quarta-feira, 13 de janeiro, para encarar o Oeste, às 21h30, no Independência, pela 34ª rodada da Série B.

