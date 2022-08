Felipão encontra novo fôlego no Athletico Paranaense

AFP 12/08/2022 - 17:57 Compartilhe

Muitos o davam como acabado, em parte pelo vexame dos 7 a 1 na Copa do Mundo de 2014 com a Seleção Brasileira. Prestes a se aposentar, depois de 40 anos como técnico, Luiz Felipe Scolari voltou a fazer uma das suas ao classificar o Athletico Paranaense para as semifinais da Copa Libertadores.

A três meses de completar 74 anos, Felipão conseguiu mais um feito em sua carreira vitoriosa, porém manchada, talvez para sempre, pela derrota histórica do Brasil para a Alemanha no Mineirão há oito anos.

O comandante do penta na Copa de 2002, com um time que tinha Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho, se tornou o primeiro treinador a chegar em seis ocasiões às semifinais do principal torneio de clubes da América.

As duas primeiras vezes foi com o Grêmio (1995 e 1996), depois com o Palmeiras (1999, 2000 e 2018) e agora com o Athletico. Com o tricolor gaúcho (1995) e o ‘Verdão’ (1999), terminou levantando o troféu.

O ‘Furacão’ eliminou na quinta-feira o Estudiantes de La Plata na Argentina com um gol nos acréscimos do jovem Vitor Roque, que garantiu o 1 a 0 no placar agregado no confronto.

“Para mim, que já tenho a minha ida terminada no fim do ano praticamente, digo que foi uma das vitórias mais emblemáticas de toda a minha carreira”, disse Felipão na entrevista coletiva pós-jogo, na qual revelou que há “95%” de chances de se aposentar ao final da temporada.

– O Ferguson do Athletico –

Scolari, um dos técnicos brasileiros com mais experiência internacional, desembarcou em Curitiba em maio para o lugar de Fábio Carille, que ficou apenas 21 dias no cargo depois de substituir o demitido Alberto Valentim, campeão da Copa Sul-Americana com a equipe em 2021.

Antes, Felipão ajudou o Cruzeiro a não cair para a Série C do Campeonato Brasileiro (2020-2021) e dirigiu o Grêmio durante boa parte da temporada 2021, na qual o time gaúcho acabou rebaixado para a segunda divisão.

“Sabemos que a grande chave para qualquer treinador se manter relevante no cenário nacional é o resultado, e a carreira de Scolari é recheada de grandes resultados e conquistas”, explica à AFP Victor Figols, editor do portal esportivo Ludopédico.

Com fama de excelente líder de grupo, a diretoria do ‘Furacão’ o contratou com a ideia de repetir o projeto bem-sucedido de Alex Fergusson no Manchester United (1986-2013).

O objetivo não era mantê-lo como treinador durante anos, a exemplo do escocês, mas que Felipão assumisse algum cargo de gerência relacionado ao funcionamento do time depois de se aposentar.

“A gente coloca alguém da comissão como técnico e vai ficar por fora, se continuar. Não sei se minha família vai ainda deixar. Vontade a gente tem, mas pensa sobre isso”, disse Scolari depois da classificação.

– Críticas ao seu estilo –

Sob seu comando, o Athletico começou a ganhar terreno na Libertadores, no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, apesar da folha de pagamento menor do que a de rivais como Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro.

Em quarto no Brasileirão, a oito pontos do líder Palmeiras, o ‘Furacão’ decide em casa o confronto com o Flamengo nas quartas de final da Copa do Brasil na próxima quarta-feira, depois de um empate em 0 a 0 no jogo de ida no Maracanã.

O futebol dos paranaenses, no entanto, não é encantador. Embora eficiente, o time vem recebendo críticas por sua postura defensiva, especialmente depois da partida contra o rubro-negro carioca no Rio, na qual o ‘Furacão’ deu apenas um chute a gol.

“Saber se defender é uma virtude. Há vários caminhos para se obter resultados no futebol. Felipão tem o seu”, escreveu Robson Morelli, editor esportivo do jornal O Estado de S. Paulo.

Nas semifinais da Libertadores, o Athletico enfrentará o Palmeiras, atual bicampeão do torneio e onde Scolari é ídolo. No banco do ‘Verdão’ estará Abel Ferreira, seu grande admirador.

Abel atribui a Felipão a mudança de mentalidade dos portugueses para torcer pela sua seleção, que sob o comando do brasileiro chegou às semifinais da Copa do Mundo de 2006.

“É extremamente competente. Foi o último treinador campeão do mundo com o Brasil”, disse Abel em julho. “Sabe bem como é que se ganha”.

