Felipão é demitido do Palmeiras após resultados negativos

SÃO PAULO, 03 SET (ANSA) – O técnico Luiz Felipe Scolari, o Felipão, não resistiu aos recentes resultados negativos e foi demitido nesta segunda-feira (2) pelo Palmeiras. O clube paulista também informou as saídas dos auxiliares Paulo Turra e Carlos Pracidelli.

O comandante de 70 anos ficou pressionado no cargo após a eliminação da Copa Libertadores da América, diante do Grêmio, e da derrota por 3 a 0 contra o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro. O Palmeiras não vence no torneio nacional há sete jogos.

Essa foi a terceira passagem de Felipão pelo Palmeiras. O treinador já conquistou duas Copas do Brasil (1998 e 2012), uma Copa Mercosul (1998), uma Libertadores (1998), um Torneio Rio-São Paulo (2000) e um Brasileirão (2018).

Em sua mais recente passagem, Felipão comandou o Palmeiras em 77 partidas, com 46 vitórias, 21 empates e 10 derrotas.

O clube Alviverde já trocou 11 vezes de treinador nos últimos seis anos. Além de Felipão, já passaram pelo banco de reservas do Palmeiras: Gilson Kleina, Ricardo Gareca, Dorival Júnior, Oswaldo de Oliveira, Marcelo Oliveira, Cuca, Eduardo Baptista, Alberto Valentim e Roger Machado.

O nome mais cogitado para substituir Felipão é o de Mano Menezes, de 57 anos. O último trabalho do treinador gaúcho foi no Cruzeiro, clube onde ficou entre 2016 e 2019.(ANSA)