Felipão diz que problema do time é mais sério do que ele imaginava e reforça conversa sobre contratações

Felipão estava com cara de “poucos amigos” ao tentar explicar a derrota do Cruzeiro, por 1 a 0, para o lanterna do Brasileiro da Série B, o Oeste, em duelo da 34ª rodada.

O treinador disse que espera ter algumas mudanças no elenco e que o problema na equipe era maior do que ele pensava. Veja no vídeo acima as palavras do treinador cruzeirense, que viu sua equipe ter mais um desempenho ruim na segunda divisão nacional

Felipão ficou contrariado com o time durante toda a partida contra o Oeste-(Bruno Haddad/Cruzeiro)

