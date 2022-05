Felipão confirma que será o treinador do Athletico até o fim de 2022: ‘Não era o posicionamento inicial’ Luiz Felipe Scolari iria ocupar o cargo de diretor esportivo do Furacão, mas deve deixar somente para 2023 para se concentrar no comando das quatro linhas





Novo técnico do Athletico, Luiz Felipe Scolari confirmou em entrevista exclusiva ao ‘Furacão Live’ que permanecerá como treinador do time até o fim de 2022. Portanto, nesta terça-feira, o técnico fará a sua primeira partida no comando da equipe, contra o Tocantinópolis, às 21h30, na Arena da Baixada, pela Copa do Brasil.

Inicialmente, o Athletico iniciou conversas com Felipão para que ele assumisse somente a função de dirigente, cargo que antes era ocupado por Paulo Autuori. Contudo, após a passagem precoce de Fábio Carille pelo clube, o rumo da negociação mudou.

– Venho numa forma um pouco diferente porque não era esse o posicionamento inicial como técnico, mas como algo diferente fora de campo – afirmou o treinador.

Acompanhado por seus auxiliares Carlos Pracidelli e Paulo Turra, Felipão falou sobre permanecer dirigindo a equipe principal até o fim da temporada. Por isso, somente em 2023, a função de dirigente seria 100% praticada.

– Vou terminar essa situação e começar uma nova – comentou.

E MAIS:

Atento ao projeto apresentado pelo presidente Mario Celso Petraglia, o profissional, de 73 anos, afirmou que já vinha conversando há cerca de um mês com a diretoria e que vê com bons olhos sua função no Athletico.

– O que me fez aceitar também foram as pessoas que aqui trabalham, os jogadores que aqui estão, a forma como o Athletico vê o futuro do futebol.

Desde a sua chegada em Curitiba, Luiz Felipe Scolari acompanhou a vitória do rubro-negro sobre o Ceará por 1 a 0 e, comandou dois treinamentos no CT do Caju. Para o jogo desta terça, o Athletico deve entrar em campo contra o Tocantinópolis com um time misto. Esta decisão parte do próprio Felipão, que almeja rodar o seu elenco para conhecê-los melhor.

*Colaboração para o LANCE!