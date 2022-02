Felipão abre o jogo e revela ter contado a Cristiano Ronaldo sobre morte do pai: ‘Foi muito difícil’

Técnico da seleção de Portugal em 2005, Luiz Felipe Scolari foi o responsável por contar para Cristiano Ronaldo que seu pai, Jose Dinis Aveiro, havia morrido.

O pai do craque português faleceu na véspera de uma partida entre Portugal e Rússia, pelas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2006. Concentrado com os colegas de seleção, CR7 recebeu a notícia diretamente do técnico. “Foi muito difícil. Foi o momento que criou um vínculo entre nós, um vínculo que ultrapassa a relação entre treinador e atleta”, contou Felipão, em entrevista ao Daily Mail.

“Quando a notícia chegou até nós, antes de um jogo contra a Rússia, ninguém sabia como contar a ele. E ninguém queria. Então, eu disse a eles que faria isso porque sabia como era perder um pai. Eu havia perdido o meu alguns anos antes”, revelou Scolari.

Na época, o astro do Manchester United pediu para atuar na partida contra a Rússia, que seria disputada no dia seguinte, em Moscou, antes de retornar ao seu país. “Ele pediu para jogar e disse: ‘Não posso fazer nada pelo meu pai hoje, então vou jogar amanhã e depois vou embora’. Ele fez um jogo maravilhoso e regressou a Portugal”, concluiu o treinador.

