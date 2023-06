Feliciano López perde nas quartas no Torneio de Maiorca e encerra carreira

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 29/06/2023 - 16:58 Compartilhe

O alemão Yannick Hanfmann se classificou para as semifinais do Torneio de Maiorca nesta quinta-feira (29) ao vencer nas quartas de final o espanhol Feliciano López por 6-2 e 6-4, que fez o seu último jogo como profissional.

“É um momento que eu achava que nunca chegaria, mas aqui estou jogando minha última partida como profissional”, disse López na grama do Mallorca Country Club, em Santa Ponça.

“Quero agradecer à organização por me dar a oportunidade de me aposentar em uma quadra especial para mim, na frente do meu público”, acrescentou o tenista espanhol de 41 anos, vencedor de quatro Copas Davis com a Espanha.

Feliciano López lamentou não ter conseguido ir mais longe contra Hanfmann, que na quarta-feira havia derrotado o atual campeão do torneio e número 5 do mundo, Stefanos Tsitsipas.

O alemão venceu com facilidade o veterano tenista espanhol, atual número 643.

López pediu atendimento médico no segundo set, mas conseguiu encerrar sua última partida como profissional.

“Sempre tentei entender o tênis como um espetáculo para deixar as pessoas felizes. Sempre tentei fazer o possível para deixar os torcedores felizes, espero ter conseguido”, disse um emocionado Feliciano López, acompanhado de sua esposa e de seu filho.

O tenista espanhol pôde ver um vídeo com uma mensagem de despedida do compatriota Rafael Nadal, cujo tio, Toni, é o diretor do torneio maiorquino, e levou como lembrança a última bola que disputou como profissional, embora tenha sido um ‘ace’ de Hanfmann.

O alemão enfrentará nas semifinais o francês Adrian Mannarino, que derrotou o compatriota Corentin Moutet por 7-5 e 6-2.

Mais cedo, o americano Christopher Eubanks se classificou para as semifinais ao vencer o francês Arthur Rinderknech por 7-6 (7/5) e 7-6 (7/4).

Eubanks, que havia vencido seu compatriota Ben Shelton, terceiro cabeça-de-chave, na segunda rodada na quarta-feira, venceu uma partida muito equilibrada, que exigiu a disputa de dois tie-breaks.

O americano, número 77 do mundo, enfrentará o sul-africano Lloyd Harris nas semifinais, que na primeira partida do dia venceu o russo Pavel Kotov por 7-5 e 6-2.

Harris, número 298, quebrou o saque do adversário no décimo primeiro game do primeiro set para acabar fechando o set com seu serviço.

No segundo set, o sul-africano quebrou o saque de Kotov desde o início para disparar e vencer a partida das quartas de final.

— Resultados da 5ª rodada do Torneio de Maiorca

– Simples masculino – Quartas de final:

Yannick Hanfmann (ALE) x Feliciano Lopez (ESP) 6-2, 6-4





Adrian Mannarino (FRA/N.4) x Corentin Moutet (FRA) 7-5, 6-2

Christopher Eubanks (EUA) x Arthur Rinderknech (FRA) 7-6 (7/5), 7-6 (7/4)

Lloyd Harris (RSA) x Pavel Kotov (RUS) 7-5, 6-2

./bds/cd/gr/dr/mcd/aam

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias