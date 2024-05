Felicia Kingsley vence 1ª edição italiana dos TikTok Book Awards

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 13/05/2024 - 19:50 Para compartilhar:

TURIM, 14 MAI (ANSA) – A escritora Felicia Kingsley foi eleita como melhor autora na primeira edição italiana dos TikTok Book Awards.

Os sete vencedores, em diferentes categorias do prêmio, foram anunciados no Salão do Livro de Turim 2024, encerrado nesta segunda-feira (13).

Os demais prêmios foram concedidos a Megi Bulla na categoria Criador do ano do BookTok; “Boa Garota Nunca Mais” de Holly Jackson, como Livro do ano; “Mil Beijos de Garoto” de Tillie Cole, como “Revival” do ano; “Depois daquele verão” de Carley Fortune, como Romance do ano; “Tutto chiede salvezza”, como Adaptação para série de TV ou Filme do ano; e Mondadori Editore na categoria Editora do ano.

Milhares de pessoas votaram em seus autores, criadores, livros e editoras favoritos através de um aplicativo, escolhendo entre uma lista de candidatos amados e ativos na comunidade “BookTok”, ou seja, de produção de conteúdo sobre literatura na rede social.

As emoções são o fio condutor dos livros premiados, que exploram temas relacionados à adolescência, relações interpessoais e desafios do crescimento.

Cada um dos sete vencedores receberá um prêmio em dinheiro de US$ 5 mil dólares, e os valores serão doados a instituições de caridade no âmbito da promoção cultural, escolhidas pelos vencedores. (ANSA).