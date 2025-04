Feira Vinitaly termina com quase 100 mil visitantes na Itália

VERONA, 9 ABR (ANSA) – A 57ª Vinitaly, principal feira mundial de vinhos e destilados, chegou ao fim nesta quarta-feira (9) em Verona, norte da Itália, com 97 mil participantes totais, além da presença estrangeira de 32 mil compradores de mais de 130 países, um incremento de 7% em relação à edição anterior.

O evento 2025 também registrou aumento de compradores dos três principais mercados para o vinho italiano: Estados Unidos (+5%), Alemanha (+5%) e Reino Unido (+30%). Enquanto a feira viu reduzir a presença de compradores da China (-20%), Canadá e Brasil se mantiveram estáveis.

Ao mesmo tempo, a Vinitaly and the City, atividade dedicada aos amantes do vinho no centro histórico de Verona, teve mais de 50 mil ingressos vendidos para degustação, mesmo número de 2024, mas com um dia a menos de evento.

A organização da Vinitaly celebrou os resultados, face ao tarifaço de 20% aplicado pelos Estados Unidos a produtos da União Europeia, que começam a valer a partir de hoje.

“A Vinitaly 2025 se encerra com uma edição de sucesso, quando o mundo do vinho italiano soube exprimir unidade e capacidade de reação mesmo diante das dificuldades iniciais ligadas à introdução das alíquotas [americanas]”, disse Federico Bricolo, presidente de Veronafiere, segundo o qual “Verona se reafirmou como a capital europeia do vinho graças à participação de dois comissários da União Europeia”.

“Durante a Vinitaly, os representantes da UE, ao lado de ministros e de outros representantes institucionais, anunciaram iniciativas concretas de apoio ao setor. Trata-se de um forte sinal em um momento que pedia clareza, coesão e visão estratégica”, acrescentou Bricolo.

Em relação ao maior mercado comprador de vinhos italianos, Chicago, nos EUA, receberá em 5 e 6 de outubro a segunda edição da Vinitaly USA. (ANSA).