Feira Fenasucro & Agrocana movimenta R$ 8,3 bilhões em negócios, 60% mais ante 2022

Um total de R$ 8,3 bilhões em negócios foram realizados durante a 29ª Fenasucro & Agrocana, que ocorreu entre 15 e 18 de agosto, em Sertãozinho, região de Ribeirão Preto (SP). Os números fazem parte de levantamento do organizador da feira, o Ceise Br, e equivalem a cerca de 60% de avanço em relação à edição de 2022, diz a empresa, em nota.

“Todas as expectativas para a edição de 2023 foram superadas. Recebemos mais de 53 países no evento deste ano, mostrando que o Brasil é o protagonista do setor de bioenergia e o precursor da transição energética global”, diz, na nota, o diretor da feira, Paulo Montabone.

As rodadas de negócios internacionais – realizadas pelo Apla (Arranjo Produtivo Local do Álcool) e ApexBrasil (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos), por meio do Projeto Brazil Sugarcane Bioenergy Solution – reuniram mais de 62 empresas brasileiras, que compartilharam suas inovações para 24 compradores da Argentina, Colômbia, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, Índia e Peru em, aproximadamente, 640 reuniões. O que resultou em uma previsão de negócios em torno de US$ 55 milhões, que podem ser fechados em até 12 meses.

Em 2024, a 30ª edição da Fenasucro & Agrocana será realizada de 13 a 16 de agosto. “Estamos preparando uma edição histórica, dos 30 anos da feira que é a maior do mundo em bioenergia”, conclui Montabone.

