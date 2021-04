Feira de tecnologia de consumo CES voltará menor em 2022

Por Jane Lanhee Lee

(Reuters) – A feira global de tecnologia de consumo CES retornará a sua edição presencial em 2022. mas o organizador disse nesta quarta-feira que ela será menor já que restrições de viagens provavelmente manterão empresas e multidões restritas.

Antes da pandemia, a CES era a maior feira anual em Las Vegas, atraindo cerca de 170 mil participantes em 2020, com aproximadamente 4 mil empresas exibindo seus produtos.

O organizador do evento, Consumer Technology Association (CTA) espera 75 mil visitantes no próximo ano e até agora 1.000 empresas se comprometeram com a feira. Há expectativa de que esse número aumente, disse Jean Foster, vice-presidente sênior de marketing e comunicações.

A CES em 2021 foi totalmente digital e Foster disse que embora todas as empresas devam ter uma presença física em 2022, elas também poderão ter uma exposição digital. A plataforma digital da feira permanecerá online de dois a três meses e isso ajudará a ampliar o alcance global do evento.

Foster disse que a exposição terá corredores mais largos e mais espaço entre os estandes para permitir um maior distanciamento social. A feira também se beneficiará de um recém-construído saguão oeste extra no Centro de Convenções de Las Vegas, que se conecta ao resto do centro por meio de dois túneis unidirecionais de 1,3 quilômetro erguidos pela The Boring Company, de Elon Musk.

Os visitantes serão transportados pelos túneis em carros Tesla. A CES acontecerá entre 5 a 8 de janeiro de 2022, começando no dia 3 para a para a mídia autorizada.

