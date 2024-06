Feira de segurança no Brasil bate marca de 50 mil visitantes

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 07/06/2024 - 14:13 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 7 JUN (ANSA) – A 25ª edição da feira EXPOSEC ultrapassou a marca de 50 mil visitantes oriundos de todo o Brasil e de outros 26 países, em um evento organizado por Fiera Milano em São Paulo dedicado à segurança, da urbana à informática, com drones, sistemas de monitoramento e edifícios inteligentes. A feira foi aberta ao público nesta terça-feira (4), com propostas inovadoras de cerca de 250 empresas e 800 marcas, segundo uma nota da agência italiana ICE, órgão do governo italiano para promoção de exportações.

Segundo a organização, o setor crescerá 18,5% no Brasil ante o ano anterior, graças ao desenvolvimento de novas soluções de segurança eletrônica em cada vez mais setores, com destaque para os controles de acesso e os sistemas de reconhecimento biométrico.

A ICE apoiou o evento organizando um estande institucional com o objetivo de adquirir informações sobre o potencial do mercado brasileiro para as empresas italianas que operam no setor de segurança. Também participaram da feira quatro importantes empresas italianas do setor. (ANSA).