Feira CES inicia como vitrine para estilo de vida baseado na IA

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 09/01/2024 - 11:28 Para compartilhar:

De carrinhos de bebê autônomos ao ChatGPT utilizado em automóveis da Volkswagen, a Inteligência Artificial (IA) deverá ocupar o centro das atenções na feira de tecnologia CES, que tem início nesta terça-feira (9) em Las Vegas, Estados Unidos.

A feira CES (Consumer Electronics Show) conta com mais de 3.500 expositores e espera receber cerca de 130 mil visitantes.

Até segunda-feira, grandes e pequenas empresas apresentaram à imprensa os avanços de seus produtos que prometem melhorar a vida das pessoas.

William Cho, diretor-executivo da LG, afirmou que o mundo está em um “ponto de virada histórico” devido ao surgimento da IA.

Sua empresa quer fazer parte desta transformação, utilizando dados coletados por sensores em centenas de milhões de smartphones usados em todo o mundo para detectar padrões comportamentais e fornecer insights, disse Cho.

“Temos uma oportunidade única de aproveitar dados reais coletados em dispositivos em tempo real. Claro, com sua permissão”, explicou.

LG, Samsung e outros titãs dos aparelhos televisores também lançaram melhorias em IA para melhorar o visual, ajudar os espectadores a encontrarem programas de que gostam e muito mais.

“Veremos as TVs se tornarem o centro de comando da casa, além de apenas entretenimento em ‘streaming'”, disse Jessica Boothe, diretora de pesquisa da Consumer Technology Association, que organiza o evento.

– ChatGPT sobre rodas –

A Volkswagen, por sua vez, apresentou o que descreveu como os primeiros veículos construídos com um chatbot alimentado pela tecnologia ChatGPT da OpenAI.

O assistente digital “Cerence Chat Pro”, criado em colaboração com a Cerence Inc., será incluído em muitos veículos da fabricante alemã a partir do segundo trimestre deste ano, segundo a montadora.

“Estamos oferecendo aos nossos motoristas valor agregado e acesso direto à ferramenta de pesquisa baseada em IA”, disse Kai Grunitz, membro do Conselho de Administração da Volkswagen.

A Nvidia, cujos chips gráficos são cobiçados por sua capacidade de suportar intensas demandas computacionais da IA, usou a feira para anunciar novos processadores para jogadores e criadores.

Outras inovações anunciadas antes da abertura da CES incluem tecnologia para traduzir vários idiomas ao mesmo tempo e os óculos de realidade aumentada que transformam o espaço à frente do espectador em uma tela que ele pode controlar com gestos.

A Apple, que não participa da feira, anunciou na segunda-feira que lançará o tão aguardado headset de realidade mista Vision Pro nos Estados Unidos em 2 de fevereiro.

O “dispositivo eletrônico de consumo mais avançado já criado”, segundo o CEO da empresa, Tim Cook, é o seu primeiro grande lançamento de produto desde o Apple Watch em 2015.

– O ano da IA na CES –





O número de expositores e participantes na CES dispara anualmente desde que a pandemia de covid-19 fez com que este se tornasse um evento exclusivamente virtual em 2021.

Embora a feira seja cada vez mais uma vitrine para startups, grandes marcas como Amazon, Google, Intel, Netflix, Samsung, Sony e TikTok também estarão presentes.

Os analistas esperam que este seja o ano da IA no que diz respeito ao lançamento de produtos.

De acordo com Avi Greengart, analista da Techsponential, os modelos baseados na IA melhoraram significativamente desde a edição do ano passado e o lançamento do ChatGPT, sendo implementados de forma significativa para os consumidores.

Temas como saúde, automóveis, beleza, entretenimento e sustentabilidade também estarão em pauta na feira que ocorrerá até a próxima sexta-feira.

“A IA remodelará setores além da tecnologia e tem o poder de tornar a vida mais fácil e inclusiva para todos”, disse Jong-Hee Han, gerente geral de soluções de dispositivos da Samsung.

Mais de uma década de investimentos em IA “estão ganhando vida”, completou.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias