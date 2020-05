Feira Agrotecnológica do Tocantins este ano será em ambiente virtual

Com o tema Cerrado Sustentável, começou hoje (27) a Feira Agrotecnológica do Tocantins, a Agrotins, considerada um dos maiores eventos de promoção ao agronegócio do Brasil.

Este ano, em razão da pandemia do novo coronavírus, a feira será realizada totalmente em ambiente virtual e poderá ser acompanhada pela internet.

O evento prossegue até sexta-feira (29), com programação ao vivo das 8 às 18 horas. A expectativa é que cerca de 170 empresas participem.

Esta é a primeira vez que uma promoção desse tipo é realizada no ambiente virtual. A programação terá a participação de produtores e palestrantes ao vivo, através de lives e também conteúdo gravado que ficará disponível na página para acesso a qualquer momento.