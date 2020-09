‘Feio é companheiro de programa não respeitar as pessoas’: Benja rebate internauta sobre discussão ao vivo Apresentador de canal esportivo comentou pelo Twitter sobre desentendimento com Felipe Facincani, na segunda-feira. Para ele, jornalista teria sido desrespeitoso

O apresentador dos canais Fox Sports Benjamin Back falou sobre sua discussão com Felipe Facincani no programa “Rádio Fox Sports” desta segunda-feira. Pelo Twitter, Benja discordou de um internauta que opinou que ele “viveria em pé de guerra” com os companheiros. Benja rebateu acusando o colega de atração de ter sido desrespeitoso.

– Feio é um companheiro de programa não respeitar as pessoas! A produção me avisou no ponto que ele havia caído, não é ele que sabe se caiu ou não – escreveu o apresentador.

Durante o programa, na segunda, Benja estava debatendo com seus companheiros de atração, quando teria recebido a notícia de seus diretores pelo ponto eletrônico que Facincani teria perdido o sinal de sua ligação de vídeo. Pouco depois, o jornalista e o apresentador discutiram e elevaram o tom entre si. Facincani, visivelmente irritado, largou o microfone e teria dito um palavrão. Benja então o repreendeu, e disse: “Não quer fazer o programa? Avisa e sai”.

Vale lembrar que o programa segue sendo gravado em estilo remoto, com conexões via internet diretamente da casa de cada um dos convidados.

