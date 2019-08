Feijão: Agricultura define zoneamento de risco climático para plantio no DF

São Paulo, 08 – O Ministério da Agricultura aprovou o zoneamento agrícola de risco climático para a cultura de feijão 1ª safra no Distrito Federal, referente ano-safra 2019/2020. As regras foram publicadas no Diário Oficial da União (DOU), por meio da Portaria 99, de 5/8/2019.

Assim, conforme a portaria, objetivou-se com o zoneamento identificar os períodos de semeadura para o cultivo de feijão no Distrito Federal em três níveis de risco: 20%, 30%, 40%, identificação “realizada com a aplicação de um modelo de balanço hídrico da cultura”, diz a portaria.

A publicação define, ainda, as cultivares a serem semeadas e os períodos de plantio relacionados à porcentagem de risco.