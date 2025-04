Fefito deixa ‘TV Fama’ por supostos desentendimentos com Nelson Rubens

Fernando Oliveira, o Fefito, não faz mais parte da equipe de apresentadores do TV Fama. Ele deixou a RedeTV! após quase três anos no comando do noticiário de celebridades da emissora. A informação foi divulgada nesta terça-feira, 8, pelo próprio jornalista através de publicação em seu perfil no Instagram.

“Fui muito feliz nesses três anos. Tive o apoio da melhor produção do mundo, dos melhores diretores, das melhores e mais divertidas equipes técnicas. Não tenho como mensurar e agradecer o carinho que recebi do pessoal do áudio, da edição, de câmera, de figurino, da copa. Dos meus colegas de trabalho, que viraram amigos. João Kleber, Geraldo, Simone Garutti, Claudete e tantos outros, como Ronnie Von, que já conhecia”, escreveu ele em sua despedida.

O principal motivo para o desligamento teria sido uma briga com Nelson Rubens, segundo o colunista Gabriel de Oliveira, do portal IG, os dois tiveram um desentendimento sério há uma semana.

Fefito teria saído em defesa dos colaboradores do programa e entrado em confronto com o veterano, que já responde por pelo menos 7 acusações de assédio moral na área de recursos humanos da RedeTV! por destratar funcionários da atração.

Ainda segundo o colunista, Nelson Rubens teria rebatido o agora ex-colega: “todo mundo que brigou comigo acabou demitido”.

Recentemente, uma discussão com o veterano nos bastidores do canal virou público, já que ele estava microfonado e na sala de controle do programa (o switcher) estavam os produtores, diretores e equipe técnica.

À frente do programa desde junho de 2022, Fefito foi um dos principais responsáveis pela reestruturação do TV Fama, que se consolidou na quarta colocação no ranking de audiência.