Fedez se recupera após internação e retorna ao programa X Factor

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 19/10/2023 - 10:50 Para compartilhar:

MILÃO, 19 OUT (ANSA) – O rapper italiano Fedez anunciou nesta quinta-feira (19) que está recuperado após ter ficado internado para tratar uma hemorragia interna e “suas boas condições de saúde” permitem que ele retorne ao programa X Factor.

“Fui fazer um check-up e hoje me deram o atestado médico para poder participar do X Factor que começa na próxima semana”, afirmou o cantor em um story no Instagram.

A declaração foi dada depois que Fedez foi questionado pelos fãs se depois dos problemas de saúde ele participaria dos shows de talentos ao vivo, a partir de 26 de outubro.

Recentemente, Fedez ficou uma semana internado no hospital Fatebenefratelli de Milão para tratar uma hemorragia interna causada por duas úlceras intestinais e precisou de três transfusões de sangue para se recuperar e receber alta.

Após o anúncio, a emissora Sky também confirmou a informação e disse que aguarda o rapper para a coletiva de imprensa das apresentações. Além disso, revelou que a cantora italiana Francesca Michielin participará do programa.

Em setembro, Michielin também havia anunciado a necessidade de parar novamente por um período, após a cirurgia anterior, devido a alguns problemas de saúde. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias