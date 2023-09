Fedez recebe transfusão de sangue após hemorragia interna

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 29/09/2023 - 15:50 Compartilhe

ROMA, 29 SET (ANSA) – O rapper italiano Fedez anunciou nesta sexta-feira (29), em suas redes sociais, que sofreu uma hemorragia interna por causa de duas úlceras e foi internado no hospital Fatebenefratelli Sacco, em Milão.

“Infelizmente, estou hospitalizado devido a duas úlceras que causaram hemorragia interna. Graças a duas transfusões de sangue estou muito melhor. Agradeço à equipe médica que literalmente salvo minha vida”, escreveu ele no Instagram.

O artista também agradeceu por todas as mensagens que os fãs enviaram para ele, “porque o apoio é sempre bom nestes momentos”. O estado de saúde de Fedez fez sua esposa, a digital influencer Chiara Ferragni, retornar a Milão repentinamente de Paris, onde estava para participar da Semana de Moda.

“Aos melhores amigos que embarcam no primeiro avião com você quando você tem uma emergência”, publicou a influenciadora digital nas redes sociais com uma foto de mãos dadas com sua melhor amiga, Chiara Biasi.

No ano passado, Fedez foi submetido a uma cirurgia para remoção de um tumor neuroendócrino no pâncreas. Com 33 anos de idade, Federico Leonardo Lucia é um dos nomes mais populares da música italiana na atualidade e forma com Ferragni o casal mais badalado do país. (ANSA).

