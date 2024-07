Fedez recebe alta médica após tratar hemorragia interna

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 12/07/2024 - 9:50 Para compartilhar:

MILÃO, 12 JUL (ANSA) – O rapper italiano Fedez, de 34 anos, recebeu alta do Policlínico de Milão, norte do país, nesta sexta-feira (12), após tratar uma hemorragia interna.

A confirmação foi feita pelo próprio cantor, que publicou no Instagram uma foto que o mostra dentro do elevador do centro médico e celebra sua saída.

O músico, que já passou por várias internações desde 2022, quando fez uma cirurgia para retirada de um tumor no pâncreas, foi submetido a uma gastroscopia, procedimento para tratar problemas no sistema digestivo superior.

Hoje cedo, Fedez esclareceu o seu estado de saúde, após ler “artigos baseados em ficção científica. “Falam do meu abuso de álcool ou drogas, e isso não é absolutamente o caso”, disse.

O rapper explicou ainda que foi internado para tratar “mais uma hemorragia interna devido ao fato de onde foi operado para a retirada do tumor estar mais frágil por ter úlceras e hemorragias internas”.

“Felizmente, em comparação com épocas anteriores, o sangramento foi menor. Obrigado pelas mensagens que são de conforto em um momento que não é fácil sob todos os pontos de vista”, acrescentou.

Sobre os vários shows que estão planejados para o próximo verão no hemisfério norte, Fedez afirmou que ainda é preciso uma avaliação médica, mas espera que esteja tudo bem para fazer, porque mal pode esperar para tocar. (ANSA).