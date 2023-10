Fedez recebe 3ª transfusão de sangue e segue internado em Milão

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 02/10/2023 - 14:50 Compartilhe

MILÃO, 2 OUT (ANSA) – O rapper italiano Fedez voltou a ser operado neste domingo (1) por causa de um novo sangramento.

Ele está internado no hospital Fatebenefratelli, em Milão, por causa de uma hemorragia interna, e voltou a sangrar.

Ele precisou passar por uma sala operatória para sutura do tecido e nova transfusão de sangue.

Não há previsão para a alta do artista, que ainda tem estado de saúde considerado frágil.

Ele recebeu a visita da mulher, a megainfluenciadora digital Chiara Ferragni, e dos pais.

No início da internação, na semana passada, Chiara precisou voltar com urgência de Paris para acompanhar de perto o marido.

Ela estava participando dos desfiles da Fashion Week na capital francesa.

No ano passado, ele precisou operar um tumor neuroendócrino no pâncreas.

Com 33 anos de idade, Fedez é um dos maiores nomes da música italiana na atualidade e forma com Ferragni o casal mais pop do país (ANSA).

