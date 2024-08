Fedez passa mal em voo e é hospitalizado no sul da Itália

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 03/08/2024 - 11:50 Para compartilhar:

BARI, 3 AGO (ANSA) – O rapper italiano Fedez passou mal na noite da última sexta-feira (3) enquanto estava em um voo particular com destino a Puglia, no sul da Itália, e precisou ser hospitalizado.

Segundo as informações preliminares, o artista foi levado ao pronto-socorro do hospital Perrino em Brindisi, de onde recebeu alta médica após algumas horas.

Fedez estava a caminho do show que faria em Gallipoli, mas teve que cancelar a apresentação, conforme publicação em suas redes sociais.

“Foi uma noite intensa, mas estou melhor agora. Mando um abraço para vocês e espero que possamos nos ver novamente em breve.

Obrigado pelo apoio. Sinto muito por não ter podido estar com vocês esta noite”, escreveu ele.

De acordo com a Autoridade Local de Saúde de Brindisi, o italiano chegou “ao pronto-socorro de Perrino, em uma ambulância, com dores abdominais e vômitos”, por volta das 22h29 (horário local).

O boletim explica ainda que ele foi submetido a coleta de sangue e tratamento com analgésicos e, às 3h51 (horário local), teve alta médica.

No mês passado, o músico, que já passou por várias internações desde 2022, quando fez uma cirurgia para retirada de um tumor no pâncreas, precisou ser hospitalizado para ser submetido a uma gastroscopia, procedimento para tratar problemas no sistema digestivo superior.

“Depois da última hospitalização que me obrigou a cancelar algumas datas, mal podia esperar para subir ao palco.

Infelizmente passei mal durante o voo e assim que aterrissei fui levado diretamente ao hospital”, explicou ele, enviando um abraço a todas as pessoas que estiveram presentes na Praja di Gallipoli. (ANSA).