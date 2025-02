Fedez fica entre destaques da 2ª noite do Festival de Sanremo

SANREMO, 13 FEV (ANSA) – Achille Lauro, Fedez, Giorgia, Lucio Corsi e Simone Cristicchi foram os mais bem avaliados na segunda noite da 75ª edição do Festival de Sanremo, principal concurso musical da Itália.

Os cinco artistas – não necessariamente nesta ordem – foram os mais votados por radialistas e telespectadores entre os 15 concorrentes que subiram no palco do Teatro Ariston na última quarta-feira (12).

A ordem exata não foi divulgada, mas alguns favoritos começam a despontar, como Achille Lauro, Giorgia, Lucio Corsi e Simone Cristicchi, que ficaram entre os cinco mais bem avaliados nas duas primeiras noites do festival.

Cerca de 11,7 milhões de telespectadores assistiram ao concurso na quarta-feira, com 64,5% de share, uma leve redução em relação aos 12,6 milhões (65,3% de share) da primeira noite de Sanremo, na terça (11).

Outros 14 dos 29 concorrentes sobem no palco do Ariston nesta quinta (13), enquanto a sexta-feira (14) será dedicada a covers e duetos feitos por todos os artistas, incluindo uma apresentação da ítalo-brasileira Gaia com Toquinho.

No encerramento do evento, no sábado (15), os competidores cantarão novamente as canções inscritas na disputa e serão votados pelos telespectadores.

Os cinco mais bem colocados após a média das votações de todos os dias se exibirão mais uma vez e serão avaliados por jornalistas (33% do total), radialistas (33%) e pelo público em casa (34%). A soma dos votos nos três grupos determinará o vencedor do Festival de Sanremo em 2025. (ANSA).