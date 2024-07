Fedez é internado em Milão para tratar hemorragia interna

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 11/07/2024 - 8:50 Para compartilhar:

MILÃO, 11 JUL (ANSA) – O rapper italiano Fedez, de 34 anos, foi internado em um hospital para tratar uma hemorragia interna.

Em seu perfil no Instagram, o artista publicou nesta quinta-feira (11) uma foto que o mostra deitado em um leito no Policlínico de Milão, norte do país.

“Sou como o DJ Khaled quando diz ‘another one’ [‘mais uma’], só que com hemorragias internas”, escreveu Fedez, em referência ao hit “I’m the one” do DJ americano.

O músico foi submetido a uma gastroscopia, procedimento para tratar problemas no sistema digestivo superior, e agradeceu pela prontidão no diagnóstico.

“Obrigado de coração aos médicos e enfermeiros do Policlínico de Milão, que encontraram a hemorragia interna antes que fosse tarde demais”, disse.

Fedez, que está separado da influenciadora digital Chiara Ferragni, também divulgou versos que ele havia escrito na madrugada anterior à internação: “Você erra se pensa que nunca te amei / Por você, eu teria matado, mas você me parou / Os buracos no estômago que eu me fiz / Por toda a sujeira que acumulei”.

O rapper de 34 anos passou por várias internações desde 2022, quando fez uma cirurgia para retirada de um tumor no pâncreas.

(ANSA).