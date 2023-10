Fedez deixa hospital em Milão e agradece doadores de sangue

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 06/10/2023 - 12:50 Compartilhe

MILÃO, 6 OUT (ANSA) – O rapper italiano Fedez, internado desde o último dia 28 de setembro no hospital Fatebenefratelli de Milão, para tratar uma hemorragia interna causada por duas úlceras intestinais, recebeu alta médica na tarde desta sexta-feira (6).

“Quero agradecer a toda a estrutura do Fatebenefratelli, ao professor Zappa e, sobretudo, aos doadores de sangue. Tentarei de alguma forma dar destaque a isso, porque sem os doadores eu não estaria aqui hoje”, declarou o rapper ao sair do hospital.

Após oito dias de internação, o cantor deixou o local acompanhado de seu pai, Franco Lucia, e de sua esposa, a influenciadora digital Chiara Ferragni.

“Ainda tenho que me recuperar um pouco, preciso descansar, mas estou bem. Obrigado”, acrescentou o italiano, agradecendo sua “esposa que sempre esteve perto”.

De acordo com fontes médicas, a liberação só foi permitida porque os níveis de hemoglobina de Fedez melhoraram depois dele ter recebido três transfusões de sangue.

Do lado de fora do hospital, alguns fãs estavam esperando o rapper, incluindo um casal fantasiado de Papai e Mamãe Noel.

Nos últimos dias, Fedez já havia apresentado uma ligeira melhora em seu estado de saúde, informação que foi confirmada por sua esposa, a influenciadora digital italiana Chiara Ferragni, ao término de sua visita na tarde de quinta-feira (5).

Ela, que precisou voltar com urgência da França, onde participava da Semana de Moda de Paris, quebrou o silêncio desde a internação do rapper para agradecer os fãs por todas as orações e mensagens de apoio.

Ferragni e Fedez são considerados o casal mais badalado da Itália e, nos últimos meses, têm enfrentado desafios em relação ao estado de saúde do rapper. Em março de 2022, o cantor italiano precisou ser submetido a um procedimento cirúrgico para a retirada de um tumor no pâncreas. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias