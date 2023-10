Fedez comemora alta e promete campanha de doação de sangue

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 07/10/2023 - 13:50 Compartilhe

MILÃO, 7 OUT (ANSA) – O rapper italiano Fedez fez sua primeira publicação nas redes sociais após a alta da internação que recebeu em Milão, onde se tratava de hemorragia interna.

“Estou muito feliz por ter voltado para casa e quero reforçar meus agradecimentos a toda a equipe médica do hospital Fatebenefratelli de Milão”, escreveu.

O artista passou oito dias internado por causa de duas úlceras intestinais, e precisou de três transfusões de sangue.

Ele agradeceu à Associação de Voluntários Italianos do Sangue (Avis): “Nos últimos dias me lançou um belíssimo apelo, ao qual respondo positivamente. Nestas semanas buscaremos entender o que fazer para divulgar a importância de doar sangue”.

Ele também compartilhou o apelo de uma doadora da Avis, Giulia, que fez um vídeo na sede de Milão com as cadeiras fazias, aguardando doadores.

“Aqui há tantas poltronas vazias, e precisamos de ajuda. Fedez, nos ajude a difundir e esteja conosco, essa é uma coisa muito importante”, disse.

A mulher de Fedez, a superinfluencer Chiara Ferragni, também comemorou o retorno dele para casa, com uma foto com as mãos dela, dele, dos dois filhos – Leone e Vittoria -, e da pet da família, a filhote Paloma. (ANSA).

