Fedez cancela shows após tratar hemorragia: ‘Preciso descansar’

ROMA, 13 JUL (ANSA) – O rapper italiano Fedez cancelou três shows que faria neste sábado (13), um dia após ter recebido alta do Policlínico de Milão, norte do país, onde foi internado para tratar uma hemorragia interna.

“É com grande pesar que me vejo obrigado a cancelar as três datas marcadas para sábado. Preciso descansar e recuperar um pouco as forças”, anunciou o artista em uma publicação no Instagram.

Nos últimos dias, o músico, que já passou por várias internações desde 2022, quando fez uma cirurgia para retirada de um tumor no pâncreas, foi submetido a uma gastroscopia, procedimento para tratar problemas no sistema digestivo superior.

Fedez explicou, inclusive, que tem sofrido com hemorragias internas porque tem úlceras e mais fragilidade na região na qual o tumor foi retirado. (ANSA).