Fedez bloqueia trânsito em Milão para salvar passarinho

MILÃO, 19 OUT (ANSA) – O rapper italiano Fedez bloqueou o trânsito no centro de Milão, no norte da Itália, para salvar a vida de um passarinho, revelaram vídeos publicados no Instagram nesta quinta-feira (19).

O artista passava em seu carro por uma rua no coração da cidade italiana, quando precisou parar para resgatar a ave. “Bloqueamos a estrada, estou tentando acalmar a situação. Não é meu periquito, estamos tentando salvar uma vida”, disse ele.

A ave foi resgatada após diversas tentativas realizadas com a ajuda de outras três pessoas. A gravação parece ter sido feita pelo próprio artista, que foi parabenizado pelo gesto nas redes sociais.

Após o resgate, o pássaro amarelo foi entregue aos cuidados da Agência Nacional de Proteção Animal (Enpa), que recordou que esta “não é a primeira vez que Fedez recorre aos nossos voluntários para salvar um animal”.

No ano passado, o rapper italiano já havia solicitado por duas vezes a intervenção da Enpa para ajudar na retirada de pombos presos no terraço de sua residência, no prestigiado bairro Citylife, onde mora com sua esposa Chiara Ferragni e seus dois filhos, Vittoria e Leone.

Em todos os casos, os resgates foram bem-sucedidos. “Cada vidinha tem valor”, conclui a instituição. (ANSA).

