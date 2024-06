FedEx supera expectativas de lucro e receita; ação sobe 14% no after hours de N

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/06/2024 - 19:31 Para compartilhar:

A FedEx teve lucro de US$ 1,47 bilhão no trimestre encerrado em 31 de maio, o equivalente a US$ 5,41 ajustado por ação. O valor total ficou abaixo do registrado no mesmo período do ano anterior, de US$ 1,54 bilhão, mas o lucro diluído por ação ficou acima da expectativa de analistas consultados pela FactSet, de US$ 5,34.

A receita da empresa de entrega de encomendas com sede em Tennessee, nos EUA, foi de US$ 22,1 bilhões, acima da previsão de US$ 22,04. Junto disso, o guidance da companhia é para lucro por ação ajustado entre US$ 20 e US$ 22, com a mediana levemente acima do previsto por analistas da FactSet, de US$ 20,92. No after hours de Nova York, às 19h10 (de Brasília), os papéis da companhia tinham alta de 14,17%.