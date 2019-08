Federer vence de virada e avança no US Open

O tenista suíço Roger Federer conseguiu uma virada nesta segunda-feira diante do estreante indiano Sumit Nagal para avançar à segunda fase do US Open, que é disputado em Flushing Meadows, Nova York.

O cinco vezes vencedor do Grand Slam americano começou perdendo o primeiro set mas fechou o placar com um 4-6, 6-1, 6-2, 6-4 em 2 horas e 30 minutos.

O jovem Nagal, de 22 anos e vindo da Qualy, tentou voltar a colocar em apuros o ex-número 1 do mundo com um break-point no quarto set, mas no final o suíço conseguiu a vitória.

“Foi um primeiro set muito difícil”, disse. “Eu dou crédito a ele porque jogou um primeiro set sólido”.

“Tudo voltou a tempo, joguei um bom tênis e estou contente”, acrescentou Federer, que vai enfrentar na próxima fase o bósnio Damir Dzumhur.

Federer, que chega a Nova York após sua épica derrota para o sérvio Novak Djokovic na final de Wimbledon, havia sido eliminado na terceira rodada do Masters 1000 de Cincinnati, em uma partida que durou apenas 62 minutos.

