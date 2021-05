Federer vence com facilidade no retorno a Roland Garros

Roger Federer retornou com pé direito a Roland Garros com uma vitória em três sets sobre o uzbeque Denis Istomin, nesta segunda-feira pela primeira rodada do torneio disputado no saibro.

O tenista suíço de 39 anos, campeão em Paris em 2009, mas que joga o Grand Slam francês pela segunda vez desde 2015, venceu por 6-2, 6-4, 6-3.

Esta foi a oitava vitória em oito jogos de Federer sobre Istomin, que agora enfrentará na segunda rodada o vencedor do duelo entre o ex-campeão do US Open Marin Cilic e o francês Arthur Rinderknech.

Esta foi a quarta partida disputada pelo suíço este ano, desde que se recuperou de uma operação, e a primeira em um Grand Slam desde sua derrota para Novak Djokovic nas semifinais do Aberto da Austrália no ano passado.

— Resultados desta terça-feira em Roland Garros:

– Simples masculinos – Primeira rodada:

Taylor Fritz (EUA/N.30) venceu João Sousa (POR) 6-4, 6-2, 6-4

Dominik Koepfer (ALE) x Mathias Bourgue (FRA) 6-3, 6-3, 6-4

Marin Cilic (CRO) x Arthur Rinderknech (FRA) 7-6 (8/6), 6-1, 6-2

Roger Federer (SUI/N.8) x Denis Istomin (UZB) 6-2, 6-4, 6-3

Cameron Norrie (GBR) x Bjorn Fratangelo (EUA) 7-5, 7-6 (7/5), 6-2

Lloyd Harris (RSA) x Lorenzo Sonego (ITA/N.26) 7-5, 6-4, 6-4

Jannik Sinner (ITA/N.18) x Pierre-Hugues Herbert (FRA) 6-1, 4-6, 6-7 (4/7), 7-5, 6-4

Gianluca Mager (ITA) x Peter Gojowczyk (ALE) 6-2, 3-6, 6-4, 7-5

Nikoloz Basilashvili (GEO/N.28) x Dusan Lajovic (SER) 6-4, 6-3, 0-6, 6-2

Carlos Alcaraz (ESP) x Bernabé Zapata (ESP) 6-3, 2-6, 6-1, 7-6 (7/4)

Casper Ruud (NOR/N.15) x Benoît Paire (FRA) 5-7, 6-2, 6-1, 7-6 (7/4)

Kamil Majchrzak (POL) x Arthur Cazaux (FRA) 6-4, 2-6, 6-4, 6-4

Federico Delbonis (ARG) x Radu Albot (MDA) 6-1, 2-6, 6-0, 6-1

Pedro Martínez (ESP) x Sebastian Korda (EUA) 6-4, 6-2, 6-2

Filip Krajinovic (SER) x Maximilian Marterer (GER) 6-4, 6-1, 7-6 (7/3)

John Isner (EUA/N.31) x Sam Querrey (EUA) 7-6 (7/2), 6-3, 6-4

Thiago Monteiro (BRA) x Francisco Cerundolo (ARG) 6-3, 6-4, 6-3

Steve Johnson (EUA) x Frances Tiafoe (EUA) 6-7 (5/7), 3-6, 6-4, 6-2, 6-1

Reilly Opelka (EUA/N.32) x Andrej Martin (ESL) 6-3, 6-2, 6-4

Jaume Munar (ESP) x Jordan Thompson (AUS) 6-7 (6/8), 6-1, 7-6 (7/5), 6-4

Tommy Paul (EUA) x Christopher O’Connell (AUS) 6-2, 6-4, 4-6, 4-6, 10-8

Daniil Medvedev (RUS/N.2) x Alexander Bublik (KAZ) 6-3, 6-3, 7-5

dj/jc/iga/mcd/lca

