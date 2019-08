Federer vence com facilidade e avança às oitavas do US Open

O suíço Roger Federer, número 3 do mundo, avançou nesta sexta-feira às oitavas de final do US Open ao derrotar o britânico Daniel Evans, que não ofereceu resistência.

Federer, vencedor de 20 torneios do Grand Slam, incluídos cinco nos Estados Unidos, venceu com autoridade, por 3 sets a 0, parciais de 6-2, 6-2 e 6-1 em 1 hora e 20 minutos.

Na próxima fase ele vai enfrentar o vencedor do duelo desta sexta entre Pablo Carreño-Busta e o belga David Goffin (15).

Os dois primeiros jogos começaram com uma derrota do suíço no primeiro set, o que o obrigou a fazer ajustes durante a partida para vencer. Na quarta-feira ele havia dito que era “frustrante” a quantidade de erros que havia cometido.

“Às vezes você tem que confiar em sua equipe, em seus aquecimentos, Dani não estava sentindo bem. Joguei um bom tênis, curti muito a partida”, disse o ex-número 1 após o duelo.

O suíço abriu o jogo contra Evans com um ace, o primeiro de 10, e a partir daí marcou o ritmo, cortando rebatidas em profundidade com uma bola morta na altura da rede e movendo a bola de um lado para o outro, sem que o britânico, número 58 do ranking da ATP, pudesse decifrar a jogada seguinte.

Federer terminou com 48 winning points contra apenas 7 do adversário, e 19 erros não forçados, contra 14.

O suíço matou o terceiro set rápido com 6-1 e um Evans já entregue.

Com esta vitória, Federer aumenta para três em seu retrospecto diante do britânico, que nunca conseguiu derrotá-lo.

jt/dga/aam