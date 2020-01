Federer responde cobranças da ativista Greta Thunberg

ROMA, 13 JAN (ANSA) – O tenista Roger Federer respondeu neste final de semana as cobranças que recebeu de diversos ativistas climáticos, inclusive da sueca Greta Thunberg, por seu contrato de patrocínio com o banco suíço Credit Suisse. O movimento pede que o atleta interrompa o vínculo com a instituição.

Os ativistas afirmam que o Credit Suisse, banco que a estrela do tênis é embaixador global, seria o principal parceiro de dezenas de empresas que produzem combustíveis fósseis que ocasionam danos ao meio ambiente.

Thunberg e outras centenas de pessoas bomberdearam Federer com críticas nas redes sociais através da hashtag #RogerWakeUpNow.

Federer, que está em Melbourne se preparando para o Aberto da Austrália, emitiu um comunicado à agência “Reuters” respondendo as críticas.

“Levo muito a sério os efeitos e ameaças ao meio ambiente desde que cheguei com minha família aqui na Austrália em meio à destruição causada pelos incêndios. Como pai de quatro filhos e apaixonado por advogar a educação universal, tenho grande respeito e admiração pelo movimento dos jovens pelo clima. Sou agradecido que os jovens ativistas estejam nos forçando a revisar nosso comportamento e ir em busca de soluções inovadoras. Estou bem ciente de minha responsabilidade individual e como atleta interpretando e queria usar essa posição privilegiada para o diálogo com meus patrocinadores sobre esses importantes assuntos”, disse o atleta.

O Credit Suisse, por sua vez, declarou recentemente que está “buscando alinhar suas carteiras de empréstimos com os objetivos do Acordo de Paris e anunciou, no contexto de sua estratégia climática global, que não mais investirá em novas usinas a carvão”.

Ao lado de Rafael Nadal, Serena Williams, Naomi Osaka e Nick Kyrgios, Federer também participará de uma partida de exibição para arrecadar dinheiro para um fundo de combate a incêndios na Austrália.(ANSA)